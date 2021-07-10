Игорь Додон принял участие в открытии первого этапа Чемпионата Молдовы по мотокроссу

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Председатель ПСРМ приветствовал участников состязания из Молдовы, Израиля, Украины и выразил удовлетворение тем, что после тяжелого периода пандемии Федерация мотокросса имеет возможность вернуться к нормальной деятельности.

Он поблагодарил Федерацию мотоциклистов Республики Молдова за подготовку соревнований.



– Подчеркнул, что помогаю этой федерации с 2012 года и буду помогать в проведении таких соревнований, победители которых становятся именитыми спортсменами и способствуют продвижению имиджа нашей страны за рубежом. Пожелал всем участникам соревнований успеха. Пусть победит сильнейший! – написал Додон на своей странице в соцсети.