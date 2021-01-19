Игорь Додон принял участие в крещенских купаниях (ВИДЕО)

0

По традиции, на каждое Крещение, вне зависимости от погоды, Игорь Додон окунается в ледяную воду. Сегодня лидер ПСРМ принял участие в крещенских купаниях в монастыре в Цигэнешть, рядом с десятками верующих.

– Это красивый обычай, который закаляет и тело, и душу. Еще раз поздравляю всех с красивыми праздниками. Пусть Крещение Господне дарует нам душевное спокойствие и благословение семьям! – отметил Додон на своей странице в соцсети.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.