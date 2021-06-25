Игорь Додон примет участие в завтрашнем марафоне вакцинации

Игорь Додон примет участие в завтрашнем марафоне вакцинации

Председатель ПСРМ намерен поставить российскую вакцину от коронавируса вместе со всеми гражданами, которые завтра примут участие в марафоне иммунизации. Об этом Игорь Додон заявил сегодня в новом выпуске своего видеоблога.  

– Завтра для всех желающих пройдёт марафон вакцинации “Спутником”. Я намерен завтра принять участие в нём со всеми. Надеюсь завтра успешно вакцинироваться “Спутником”, – сказал он. 

Напомним, мероприятие пройдёт во Дворце Республики с 7.00 до 22.00 с возможностью продления в случае высокого спроса. На марафоне также будут доступны вакцины Astrozeneca и Sinopharm.

Большая партия российской вакцины “Спутник” поступила в нашу страну благодаря личной договорённости Игоря Додона и Владимира Путина, а также письму, направленному Зинаидой Гречаный на имя Президента РФ.

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