Игорь Додон примет участие в заседаниях лидеров стран СНГ и ЕАЭС

Игорь Додон примет участие в заседаниях лидеров стран СНГ и ЕАЭС

Об этом он заявил в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”.  

– У нас будет ещё до окончания моего мандата общение в формате лидеров стран СНГ – 21 декабря, если я не ошибаюсь. Я буду участвовать. 11 или 12 декабря будет заседание руководителей стран ЕАЭС, поэтому у нас ещё будет возможность общения с нашими партнерами. Но я сделаю всё возможное для того, чтобы сохранить стратегическое партнерство с РФ, потому что, если нет, тогда у нас будут очень серьезные проблемы, – сказал Додон. 

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