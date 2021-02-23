Игорь Додон пригласил в гости мальчика, принявшего участие в марафоне в резиновых галошах (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон пригласил в гости мальчика, принявшего участие в марафоне в резиновых галошах (ФОТО, ВИДЕО)
Игорь Додон узнал из прессы об истории 13-летнего Виталия Чеботару из села Кышлица-Прут Кагульского района, который пробежал 12 километров в резиновых галошах плечом к плечу с профессиональными спортсменами. Сегодня председатель ПСРМ пригласил мальчика и его брата и сестёр в гости, чтобы вручить им подарки. 

Семья живёт в старом доме с двумя комнатами, без воды и других коммуникаций. Единственные источники дохода – социальные пособия и пенсия по инвалидности отца.

Игорь Додон подарил детям спортивный инвентарь, спортивную одежду и обувь, игрушки, фрукты и корзину с продуктами. Лидер ПСРМ пожелал им здоровья и успехов в учебе.

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