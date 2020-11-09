Игорь Додон представил Нацармии нового министра обороны

Глава государства сегодня представил командованию Национальной армии нового министра обороны, дивизионного генерала Виктора Гайчука. Игорь Додон отметил, что он – настоящий патриот Республики Молдова, имеющий большой опыт в области обороны и национальной безопасности.

– Уверен, что он справится со всеми поставленными задачами и преодолеет вызовы, возникающие в непростое для нашей страны время. Передал новому министру искренние поздравления, пожелал крепкого здоровья и успехов в руководстве Минобороны, – подчеркнул он.