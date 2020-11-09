Игорь Додон представил Нацармии нового министра обороны

Игорь Додон представил Нацармии нового министра обороны
Глава государства сегодня представил командованию Национальной армии нового министра обороны, дивизионного генерала Виктора Гайчука. Игорь Додон отметил, что он – настоящий патриот Республики Молдова, имеющий большой опыт в области обороны и национальной безопасности.  

– Уверен, что он справится со всеми поставленными задачами и преодолеет вызовы, возникающие в непростое для нашей страны время.  Передал новому министру искренние поздравления, пожелал крепкого здоровья и успехов в руководстве Минобороны, – подчеркнул он. 
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