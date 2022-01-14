Игорь Додон предложит ряд шагов, направленных на обуздание цен и инфляции

Игорь Додон предложит ряд шагов, направленных на обуздание цен и инфляции

Почётный председатель ПСРМ отметил на своей странице в соцсети, что вместо того чтобы бороться с инфляцией, Нацбанк сегодня борется с бизнесом и рядовыми гражданами, а результатом этих действий станет удорожание денег и, как следствие, рост цен.

В ближайшие дни я предложу ряд шагов, направленных на обуздание цен и инфляции, в надежде на то, что власть примет их во внимание в интересах людей, – подчеркнул Игорь Додон.

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