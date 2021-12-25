Игорь Додон пожелал жителям Молдовы светлых праздников

Почётный председатель ПСРМ поздравил всех христиан, отмечающих Рождество Господа Иисуса Христа 25 декабря.

– Некоторые наши сограждане отмечают Рождество по новому, другие – по старому стилю, многие празднуют дважды. Моя семья традиционно отмечает этот праздник 7 января. Но независимо от того, когда мы празднуем Рождество, давайте широко раскроем наши сердца в эти безмятежные дни, примем и предложим добро тем, кто нас окружает. Давайте наслаждаться возможностью общаться с нашими близкими. Давайте будем восприимчивыми к потребностям людей, которые оказались в более сложной ситуации, и предложим им всю возможную поддержку. Всем счастливых и светлых праздников! – пожелал он.