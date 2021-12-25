Игорь Додон пожелал жителям Молдовы светлых праздников

Игорь Додон пожелал жителям Молдовы светлых праздников

Почётный председатель ПСРМ поздравил всех христиан, отмечающих Рождество Господа Иисуса Христа 25 декабря.

– Некоторые наши сограждане отмечают Рождество по новому, другие – по старому стилю, многие празднуют дважды. Моя семья традиционно отмечает этот праздник 7 января. Но независимо от того, когда мы празднуем Рождество, давайте широко раскроем наши сердца в эти безмятежные дни, примем и предложим добро тем, кто нас окружает. Давайте наслаждаться возможностью общаться с нашими близкими. Давайте будем восприимчивыми к потребностям людей, которые оказались в более сложной ситуации, и предложим им всю возможную поддержку. Всем счастливых и светлых праздников! – пожелал он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md