Игорь Додон пожелал успехов новому послу Молдовы в России

Глава государства провел встречу с депутатом парламента, председателем комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимиром Головатюком. Игорь Додон поблагодарил его за огромную работу в законодательном органе и пожелал успехов в выполнении обязанностей на новой должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Молдова в Российской Федерации.

Во встрече также принял участие министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой.