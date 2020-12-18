Игорь Додон пожелал успехов новому послу Молдовы в России

Глава государства провел встречу с депутатом парламента, председателем комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимиром Головатюком. Игорь Додон поблагодарил его за огромную работу в законодательном органе и пожелал успехов в выполнении обязанностей на новой должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Молдова в Российской Федерации.
Во встрече также принял участие министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой.
– Господин Головатюк – профессионал, и я убежден, что в качестве Посла он внесет свой вклад в расширение и углубление отношений между Республикой Молдова и Российской Федерацией в интересах государства и граждан нашей страны, – отметил Додон.
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