Игорь Додон пожелал удачи выпускникам на БАКе

Сегодня – особенный день для тысяч выпускников, которые сдают первый экзамен на степень бакалавра. Волнуются и родители. Семья Игоря Додона – не исключение, ведь сегодня их старший сын Влад проходит тестирование.

На своей странице в соцсети председатель ПСРМ пожелал удачи ему и всем выпускникам, отметив, что закончившийся учебный год был, наверное, одним из самых сложных для учеников, так как из-за пандемии уроки проходили в основном онлайн.

– Искренне надеюсь, что все почти 17 тысяч выпускников смогут сдать экзамены и получат на них хорошие результаты. Желаю всем успеха и держу за вас кулаки! А родителям – сил и гордости за успехи детей! – написал Игорь Додон.

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