Игорь Додон пожелал гражданам провести эти дни в мире, согласии и с добрыми помыслами

Пятый президент обратился к гражданам по случаю отмечаемых в эти дни Радоницы и Первомая.

Уважаемые сограждане, дорогие друзья!

Сегодня и завтра православные верующие отмечают Радоницу – день поминовения усопших. Семьи собираются и идут на кладбища, чтобы разделить с ушедшими близкими великую радость Воскресения Христова.

Также сегодня отмечается День международной солидарности трудящихся. Этот праздник символизирует единство, солидарность и взаимную поддержку всех тружеников.

Наш народ всегда отличался трудолюбием, стремлением вкладывать душу во всё, что мы делаем, способностью консолидироваться для решения самых сложных проблем, проявляя при этом истинный патриотизм и любовь к Родине. Я всегда говорил и повторю: люди – наше главное богатство, и мы должны сделать всё для его сохранения!

В эти неспокойные времена призываю всех быть сплочёнными и спокойными, способствовать сохранению мира, росту благосостояния общества, процветанию Республики Молдова!

Желаю всем провести эти дни в мире, согласии и с добрыми помыслами – написал он.