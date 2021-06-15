Игорь Додон поздравил живущих в Кагульском районе супругов-долгожителей и многодетные семьи (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон поздравил живущих в Кагульском районе супругов-долгожителей и многодетные семьи (ФОТО, ВИДЕО)
Сегодняшняя поездка Игоря Додона в Кагульский район была богата на встречи с многодетными семьями и супругами-долгожителями.

Николай и Мария Константиновы вместе 58 лет, Илья и Мария Терзи – 65 лет,  Михаил и Надежда Ландковские – 65 лет, а Антон и Нина Сандковские – 49 лет. У семьи Олега и Ларисы Дели четверо детей, Павла и Илоны Ганевых – восемь детей, а у Тудора и Татьяны Цуркану – четверо детей.

– Восхищен тем, что они пронесли через годы уважение и любовь, доверие и терпение. Поблагодарил их за усилия по воспитанию детей в непростых условиях. Вручил всем почётные дипломы и пожелал здоровья и долгих счастливых лет. У Молдовы есть будущее! – отметил Игорь Додон. 

Напомним, Блок коммунистов и социалистов запустил накануне Неделю семьи.


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