Игорь Додон поздравил живущих в Кагульском районе супругов-долгожителей и многодетные семьи (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодняшняя поездка Игоря Додона в Кагульский район была богата на встречи с многодетными семьями и супругами-долгожителями.

Николай и Мария Константиновы вместе 58 лет, Илья и Мария Терзи – 65 лет, Михаил и Надежда Ландковские – 65 лет, а Антон и Нина Сандковские – 49 лет. У семьи Олега и Ларисы Дели четверо детей, Павла и Илоны Ганевых – восемь детей, а у Тудора и Татьяны Цуркану – четверо детей.

– Восхищен тем, что они пронесли через годы уважение и любовь, доверие и терпение. Поблагодарил их за усилия по воспитанию детей в непростых условиях. Вручил всем почётные дипломы и пожелал здоровья и долгих счастливых лет. У Молдовы есть будущее! – отметил Игорь Додон.

Напомним, Блок коммунистов и социалистов запустил накануне Неделю семьи.



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