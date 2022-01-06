Игорь Додон поздравил жителей страны с Рождеством

Почётный председатель ПСРМ опубликовал на своей странице в соцсети фото с семьёй и сопроводил снимок поздравительным посланием.

– Сегодня наши сограждане отмечают Рождество Христово — важнейший религиозный праздник зимы.

Моя семья, как и большинство граждан, празднует Рождество по старому стилю, в соответствии с традициями предков. Пусть Рождество сплотит наши семьи, озарит светом наши души, принесет любовь и тепло в сердца и дома, сподвигнет нас на добрые дела, которые мы хотим осуществить.

От нашей семьи передаю вам самые сердечные поздравления! Пусть дух Рождества принесет нам радость, гармонию и душевное спокойствие.

С Новым годом и Рождеством Христовым! – написал он.