Игорь Додон поздравил жителей страны с Новым годом (ВИДЕО)

Пятый президент Молдовы, председатель Партии социалистов по традиции обратился к гражданам на двух языках – молдавском и русском.

В последние минуты года мы все подводим итоги. Как в личной, так и в общественной жизни.

Я считаю, что 2020 год мы прошли достойно, учитывая, насколько трудным он оказался для каждой семьи, для нашей страны, для всего человечества.

Пандемия, засуха, строгие запреты, экономический спад, политические и геополитические проблемы – все эти негативные факторы сильно ударили по Республике Молдова и другим странам региона в 2020 году. Однако несмотря ни на что, мы выстояли. И в целом стали сильнее, и как общество, и каждый из нас в отдельности, несмотря на все трудности и невзгоды.

Я горжусь нашими согражданами, и особенно горжусь нашими медиками, поскольку в 2020 году врачи проявили настоящий героизм, продемонстрировали волю и упорство в непрекращающейся борьбе с пандемией, и спасли тысячи жизней. Низкий им поклон.

В то же время я выражаю соболезнования всем, кто потерял родственников и близких, погибших от коронавируса. Разделяю печаль всех тех, кто не сможет встретить Новый год всей семьей.

Дорогие сограждане!

Хочется верить, что этот год преподал нам важные жизненные уроки. Прежде всего, пандемия побудила нас больше ценить близких, с которыми из-за запретов мы были надолго разлучены.

Кроме того, трудности сделали нас более понимающими, более терпимыми. Мы стали больше ценить собственное здоровье, семью, а также важность современной медицины.

Сегодня после такого сложного года мы все надеемся, что 2021 год будет лучше, не таким тяжелым и более спокойным. Поэтому желаю вам здоровья и хороших результатов в наступающем году.

Я также желаю мудрости политическому классу Молдовы и как можно больше патриотизма в сердце – всем политикам и гражданам страны.

Дорогие друзья!

Новый год часто называют семейным, домашним праздником. Душевное тепло, забота, внимание помогают нам преодолевать все трудности. Желаю каждой семье любви, радости и благополучия.

Пусть все задуманное обязательно сбудется в Новом году, все будут здоровы, и родители пусть живут долго, и дети будут счастливы. Желаю вам мира, стабильности, уверенности в завтрашнем дне.

С Новым годом, дорогие мои!

Самых теплых и светлых праздников вам!