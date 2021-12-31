Игорь Додон поздравил жителей страны с Новым годом (ВИДЕО)

Почётный председатель ПСРМ Игорь Додон обратился к гражданам на двух языках – молдавском и русском.

Дорогие друзья!

Зимние праздники играют особую роль в нашей жизни. Они напоминают всем нам, как важна семья, как дороги нам родственники, друзья, близкие люди. Рядом с ними мы радуемся за столом, можем рассчитывать на их помощь в трудную минуту, а мысли о близких людях, даже если они далеко или их нет больше среди нас, всегда согревают наши души.

В Новый Год и на Рождество люди становятся добрее, потому что семьи объединяются. Давайте на весь год сохраним радость человеческого общения и душевное тепло этих дней.

С Новым годом, дорогие сограждане! Пусть новый год принесет нам больше здоровья и душевного спокойствия!