Игорь Додон поздравил жителей родного села Садова с храмовым праздником (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон вместе с главой села Тудором Ангелом принял участие в чине освящения распятия и таблички с названием села, расположенной на въезде в Садова.

– Садова – село хозяйственных людей, насчитывающее более чем 600 лет, моё родное село, сегодня отмечает храмовый праздник. Я искренне поздравил жителей родного села с праздником небесного покровителя и пожелал, чтобы Святой Николай оберегал их от всех опасностей. Вместе с односельчанами решили установить распятие и табличку, чтобы село выглядело краше. Уверен, это станет его визитной карточкой, – написал председатель ПСРМ на своей странице в соцсети.

Стоит отметить, что за последние годы при поддержке местных жителей и личном участии Игоря Додона были отремонтированы и построены несколько улиц, восстановлены и обустроены колодец и распятие в центре села, а также памятник павшим героям в Великой Отечественной войне. Было также реализовано несколько инфраструктурных проектов, а в настоящее время готовится к запуску проект по установке мусорных баков для бесплатного сбора бытовых отходов и ликвидации свалки в населенном пункте.

– Горжусь тем, что мне вместе с жителями Садова удалось включиться в развитие села. Мы продолжим проводить такие акции и призываем всех жителей вносить свой вклад в развитие и процветание села, – подытожил Игорь Додон.

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