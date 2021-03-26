Игорь Додон поздравил жителей Бельц с годовщиной освобождения города (ВИДЕО)

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26 марта – один из важнейших дней в жизни бельчан. Именно в этот день 77 лет назад город Бельцы был освобождён от немецко-фашистских захватчиков.

По этому поводу Игорь Додон обратился на своей странице в соцсети с поздравительным посланием к жителям северной столицы.

– От всего сердца хочу поздравить вас с праздником мира и света! Низкий поклон нашим дедушкам и бабушкам, которые ценою своих жизней боролись за эту победу и подарили нам ее! Желаю, чтобы ни одному поколению в будущем не пришлось испытать тягот войны! Всем ветеранам желаю здоровья и благополучия! Вечная слава и память воинам-победителям! С праздником всех нас – с Днем освобождения Бельц! – отметил он.

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