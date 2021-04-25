Игорь Додон поздравил всех жителей страны с Вербным Воскресеньем

Игорь Додон поздравил всех жителей страны с Вербным Воскресеньем
Сегодня православные верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим, называемый в народе Вербным Воскресеньем. Это один из двунадесяти праздников Православной церкви, который символизирует Вхождение Господа в Иерусалим, где Его приветствовали и встречали цветами и ветвями ивы, а Он шел навстречу мукам и смерти. 

Вербное Воскресенье знаменует начало Страстной недели, кульминацией которой станет ночь Воскресения Христова и великий праздник Пасхи.
– По случаю Вербного Воскресенья передаю самые искренние поздравления всем верующим, особенно тем, кто носит «цветочные» имена. Желаю всем здоровья и долгих счастливых лет! – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md