Игорь Додон поздравил всех жителей страны с Вербным Воскресеньем

Сегодня православные верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим, называемый в народе Вербным Воскресеньем. Это один из двунадесяти праздников Православной церкви, который символизирует Вхождение Господа в Иерусалим, где Его приветствовали и встречали цветами и ветвями ивы, а Он шел навстречу мукам и смерти.