Игорь Додон поздравил всех жителей страны с Вербным Воскресеньем

Сегодня православные верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим, называемый в народе Вербным Воскресеньем. Это один из двунадесяти праздников Православной церкви, который символизирует Вхождение Господа в Иерусалим, где Его приветствовали и встречали цветами и ветвями ивы, а Он шел навстречу мукам и смерти.
Вербное Воскресенье знаменует начало Страстной недели, кульминацией которой станет ночь Воскресения Христова и великий праздник Пасхи.
– По случаю Вербного Воскресенья передаю самые искренние поздравления всем верующим, особенно тем, кто носит «цветочные» имена. Желаю всем здоровья и долгих счастливых лет! – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.
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