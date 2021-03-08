Игорь Додон поздравил всех женщин страны с 8 Марта

Дорогие наши женщины – бабушки, мамы, супруги, сёстры, дочери, коллеги!

От всей души поздравляю всех вас с самым тёплым и радостным весенним праздником в году – 8 Марта!

Пусть любовь и душевное тепло всегда царят в ваших сердцах, семьях и домах. Пусть ваши близкие всегда будут с вами рядом, дарят тепло и радость.

В эти непростые времена, омрачённые пандемией, желаю вам крепкого здоровья и терпения. Мы восхищаемся вами и со всей ответственностью заявляем, что без вас, без вашей заботы о нас, мужчинах, без ваших улыбок и безграничной любви наша жизнь не имела бы смысла. Вы – наша мотивация, путеводная звезда, источник жизни и всех наших достижений!

Пусть ваши мужчины ценят и уважают каждый день – вы этого достойны!

С праздником! – говорится в поздравлении.