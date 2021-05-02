Игорь Додон поздравил всех верующих с Пасхой (ВИДЕО)

В этом году, из-за пандемии, мы по-прежнему не сможем участвовать в церковных службах, как это предписывают традиция и как мы привыкли. Однако, несмотря на все запреты, мы не должны грустить, потому что слова Благой вести, произнесенные в монастырях и церквях, достигнут наших душ.

Живой символ Пасхальных Праздников – Благодатный огонь. Из года в год свет Святого огня освещает и нашу Молдову, каждую церковь и монастырь, каждый дом, проникает в сердца людей и напоминает нам о чуде Воскресения. Напоминает о вечных христианских ценностях: о милосердии и сострадании. О том, как важно хранить мир в своей душе, в семье, в стране.

Дорогие христиане, давайте проявим надежду и уверенность в завтрашнем дне. Я убежден, что страна, наконец, преодолеет трудности пандемии и другие беды, которые нависают над нами. Будем молиться о мире, о здоровье и о Святых Праздниках, которые принесут гармонию, мир и взаимопонимание всем нам и нашей стране.

Дорогие христиане, поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением!

И пусть Господь защитит всех нас.