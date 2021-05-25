Игорь Додон поздравил Владимира Воронина с юбилеем: У нас всё получится!

Игорь Додон также добавил, что 20 лет назад Владимир Воронин взял власть в стране в крайне тяжёлой ситуации, но смог за 8 лет добиться самых масштабных и качественных перемен в современной истории Молдовы: была искоренена преступность, укреплена государственность, развита экономика, поддержано сельское хозяйство, дороги ремонтировались, сёла газифицировались, а районы – были сохранены.
– В те годы голос страны, её сила и престиж в отношениях с внешними партнерами значительно возросли. Сегодня, оглядываясь назад, всё больше и больше людей, в том числе социологов, открыто признают, что период 2001–2009 годов был лучшим с экономической и социальной точки зрения. Уважаемый господин президент, я считаю, что по прошествии 20 лет пора приложить новые усилия для спасения страны. Все вместе. И с таким же успехом. Я знаю, что у вас достаточно энергии и ещё больше мудрости. Вот почему у нас всё получится. С днем рождения! – подытожил Игорь Додон.
Коллектив “Аргументов и фактов в Молдове” присоединяется к поздравлениям и всем тёплым пожеланиям в адрес юбиляра.
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