Игорь Додон поздравил Владимира Воронина с юбилеем: У нас всё получится!

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Третий президент страны, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин празднует сегодня юбилей. Ему исполнилось 80 лет. С поздравительным посланием на своей странице в соцсети выступил пятый президент Молдовы, председатель Партии социалистов Игорь Додон. Додон назвал Воронина “выдающейся личностью нашей страны, самым действенным главой государства, настоящим реформатором социальной жизни, политиком с широким патриотическим видением и стальным характером”. Председатель ПСРМ добавил, что, несмотря на различные ситуации, с каждым годом его уважение к Воронину только росло, а сегодня он гордится тем, что в 80-летие председателя ПКРМ может лично пожать ему руку, тепло поздравить, и что оба они смотрят в одном направлении, с новыми планами и перспективами для Молдовы.

Игорь Додон также добавил, что 20 лет назад Владимир Воронин взял власть в стране в крайне тяжёлой ситуации, но смог за 8 лет добиться самых масштабных и качественных перемен в современной истории Молдовы: была искоренена преступность, укреплена государственность, развита экономика, поддержано сельское хозяйство, дороги ремонтировались, сёла газифицировались, а районы – были сохранены.

– В те годы голос страны, её сила и престиж в отношениях с внешними партнерами значительно возросли. Сегодня, оглядываясь назад, всё больше и больше людей, в том числе социологов, открыто признают, что период 2001–2009 годов был лучшим с экономической и социальной точки зрения. Уважаемый господин президент, я считаю, что по прошествии 20 лет пора приложить новые усилия для спасения страны. Все вместе. И с таким же успехом. Я знаю, что у вас достаточно энергии и ещё больше мудрости. Вот почему у нас всё получится. С днем ​​рождения! – подытожил Игорь Додон.

Коллектив “Аргументов и фактов в Молдове” присоединяется к поздравлениям и всем тёплым пожеланиям в адрес юбиляра.

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