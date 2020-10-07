Игорь Додон поздравил Владимира Путина с днём рождения

Игорь Додон поздравил Владимира Путина с днём рождения
Глава государства направил российскому лидеру самые тёплые и сердечные поздравления и искренние пожелания доброго здоровья, долголетия, новых больших успехов в реализации всех помыслов и устремлений во имя и на благо страны и народа. 

–  С особым чувством хочу выразить признательность за Ваш весомый вклад в углубление отношений между Российской Федерацией и Республикой Молдова и установление в настоящее время высокого уровня плодотворного сотрудничества в торгово-экономической, социальной и культурной областях. В этом контексте я придаю большое значение дальнейшему всестороннему развитию молдо-российского партнёрства, которое в полной мере отвечает долгосрочным интересам наших государств, – отметил Игорь Додон в своём послании. 

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