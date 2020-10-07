Игорь Додон поздравил Владимира Путина с днём рождения

– С особым чувством хочу выразить признательность за Ваш весомый вклад в углубление отношений между Российской Федерацией и Республикой Молдова и установление в настоящее время высокого уровня плодотворного сотрудничества в торгово-экономической, социальной и культурной областях. В этом контексте я придаю большое значение дальнейшему всестороннему развитию молдо-российского партнёрства, которое в полной мере отвечает долгосрочным интересам наших государств, – отметил Игорь Додон в своём послании.

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