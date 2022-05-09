Игорь Додон поздравил ветерана ВОВ со 101-летием (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон поздравил ветерана ВОВ со 101-летием (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, в День Победы, ветерану Великой Отечественной войны Павлу Васильевичу Гладкову исполнился 101 год. В этот день его навесил пятый президент страны Игорь Додон. 

Несмотря на свой почтенный возраст, Герой полон энергии и оптимизма. У Павла Васильевича феноменальная память – он не только в деталях помнит страшные события военных лет, но и сегодня без запинки прочёл стихотворение.

– От души поблагодарил Павла Васильевича за проявленные на полях сражений стойкость и мужество. Подчеркнул, что мы никому не позволим стереть народную память и исказить историческую правду о событиях Великой Отечественной войны. Мы – в неоплатном долгу перед героями, и будем делать всё для того, чтобы быть достойными их памяти. Пожелал имениннику крепкого здоровья и сил. Держитесь, ветераны, до конца! Вы – наша гордость! – отметил Додон на своей странице в соцсети. 

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