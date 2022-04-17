Игорь Додон поздравил верующих с Вербным Воскресеньем

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Сегодня, в последнее воскресенье перед Пасхой, православные верующие отмечают праздник Входа Господня в Иерусалим, традиционно именуемый в народе Вербным Воскресеньем. Это один из двунадесятых праздников, события которого связаны с земной жизнью Христа. По приданию, весь город вышел Ему навстречу. Дорогу, по которой ехал Иисус, устилали цветами, пальмовыми и оливковыми ветвями.

– Поздравляю всех верующих с этим светлым праздником! Желаю вам провести Вербное Воскресенье в кругу семьи и близких. В этот день вместе со средним сыном Богданом нахожусь на Святой горе Афон и молюсь за нашу любимую Молдову, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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