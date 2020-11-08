Игорь Додон поздравил верующих с праздником

Сегодня Православная церковь отмечает день святого великомученика Димитрия Мироточивого. Этот праздник в народе также называется «Самедру».

Святой Димитрий был христианским мучеником и одним из величайших святых III века. Любовь к Богу, пост и молитва принесли ему дар творить чудеса и исцелять. Святой Димитрий почитается как православными, так и католическими христианами. В народной традиции Святой Димитрий считается покровителем домашних хозяйств, покровителем пастухов и вестником зимы.

– По случаю праздника сердечно поздравляю жителей сёл и городов, которые сегодня отмечают храмовый праздник, а также людей, носящих имя Думитру или Думитрица, – отметил глава государства.

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