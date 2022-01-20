Игорь Додон поздравил верующих с православным праздником

Игорь Додон поздравил верующих с православным праздником
Православная Церковь сегодня празднует Собор Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. Иоанн Креститель и Предтеча Господа – самый главный пророк, он крестил Христа в водах Иордана. Он упоминается в священных книгах как человек, который готовил людей к приходу Сына Божия.

Собор святого Иоанна Крестителя знаменует завершение цикла традиционных зимних праздников. Утром в день святого Иоанна люди пьют освященную воду и окропляют ею жилище, чтобы уберечь себя от зла ​​и опасности.
– По этому случаю искренне поздравляю всех, кто носит имя святого Иоанна Крестителя! – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети. 
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