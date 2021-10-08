Игорь Додон поздравил верующих с днём Святого Сергия Радонежского

Православные верующие чтят сегодня Святого Преподобного Сергия Радонежского – одного из самых известных и почитаемых русских святых. Святой Сергий Радонежский был великим проповедником православной веры, выдающейся исторической личностью и духовным деятелем в России. Он основал один из крупнейших мировых центров православия – Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, включенную в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Игорь Додон уделял особое внимание увековечиванию имени Преподобного Сергия Радонежского в нашей стране. В 2014 году по инициативе председателя ПСРМ в Молдову из Сергиева Посада, Троице-Сергиевой Лавры, были доставлены икона и мощи Преподобного, которую возили по многим церквям страны, а в 2015 году в Бельцах был воздвигнут монумент в честь Святого Сергия.