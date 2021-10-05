Игорь Додон поздравил учителей с профессиональным праздником

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Председатель ПСРМ выразил признательность и уважение за благородную миссию, которую они выполняют: профессиональное и духовное развитие подрастающего поколения.

– Мне хорошо известен труд учителя и бремя, которое вы несете изо дня в день, ведь моя мама – бывшая учительница. Хорошо помню, как она ночами проверяла тетради учеников; ее активное участие в жизни школы и как она радовалась успехам своих воспитанников. Такое отношение безусловно присуще каждому из вас, – отметил он.

Додон подчеркнул, что восхищается преданностью учителей, вплоть до самопожертвования, верностью профессии, ежедневными усилиями, прилагаемыми для воспитания и образования молодых поколений.

– Знаю, насколько это сложно, особенно в условиях пандемического кризиса, с которым столкнулся весь мир. Высоко оценивая вашу роль в обществе, я в качестве президента страны выступил с инициативой по удвоению заработной платы учителей, но этот проект, к сожалению, не получил поддержки нынешнего правительства. Уважаемые педагоги, уверяю вас, что вы всегда можете рассчитывать на поддержку с моей стороны и со стороны партии, которой я руковожу. По случаю профессионального праздника желаю вам, дорогие учителя, крепкого здоровья, терпения, семейного благополучия, сил для продолжения дела, которое вы выполняете с такой самоотдачей! – добавил лидер социалистов.

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