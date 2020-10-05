Игорь Додон поздравил учителей с их профессиональным праздником

Глава государства адресовал работникам системы образования слова глубокой благодарности и признательности за их труд во имя будущего.
– Осознанно или из любопытства, продолжая семейную традицию или отвечая на внутренний зов, вы выбрали профессию педагога, а это означает интеллект и благородство, культуру и утонченность, бессонные ночи и самоотверженность. Мы восхищаемся вами и высоко ценим за профессионализм, за то, что вы сеете умное, доброе, вечное среди завтрашних взрослых людей Молдовы. Выражаю благодарность за вашу работу, особенно в условиях пандемического кризиса, с которым сегодня сталкивается весь мир. Всей душой верю в ваш потенциал, в вашу преданность делу и, особенно, в силу вашей души, – отметил он.
Додон пожелал учителям и их близким крепкого здоровья, вдохновения, профессиональных достижений, оправдывающих ожидания, и успехов, приносящих радость.
– Мы всегда рядом с вами, чтобы действовать вместе, достойно противостоять вызовам и спустя годы с удовлетворением оглядываться назад. С праздником вас, дорогие учителя! – подытожил он.
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