Игорь Додон поздравил сотрудников и ветеранов полиции с годовщиной создания учреждения

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Председатель ПСРМ поздравил сотрудников и ветеранов полиции с 31-й годовщиной создания этого важного государственного учреждения, играющего важную роль в поддержании верховенства закона и обеспечении безопасности всех наших граждан.

– В этот знаменательный день я выражаю благодарность всем сотрудникам полиции, которые преданно, профессионально и самоотверженно выполняли свою работу, внося вклад в развитие нашей страны и преодолевая все возникающие вызовы. Знаю, насколько трудна выбранная вами работа и сколько усилий вы прилагаете каждый день. Я прекрасно понимаю, какой груз ответственности лежит на вас, когда вы дежурите в любое время суток и в любом месте, защищая мир и благополучие граждан нашей страны, – написал он на своей странице в соцсети.

Додон пожелал всем причастным к этой дате здоровья, благополучия, оптимизма и новых достижений в профессиональной деятельности и личных делах и поблагодарил их семьи за поддержку и понимание.

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