Игорь Додон поздравил самого старшего депутата парламента с 82-летием

Эдуарду Смирнову исполнилось сегодня 82 года. Он – один из лидеров социалистического движения в Молдове и экс-председатель ПСРМ. Смирнов – самый возрастной депутат Парламента Республики Молдова, в связи с чем проводил учредительные заседания парламентов в 2014, 2019 и 2021 годах.
– Дорогой коллега, мы высоко ценим Вашу корректность, преданность и самоотверженность в каждодневном труде. Благодарим Вас за выполняемую работу по защите интересов жителей нашей страны. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов и много поводов для радости! Многая лета! – написал председатель Партии социалистов на своей странице в соцсети.
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Мне даже страшно подумать, что в государственных структурах работают люди,которым за 80. Вы что, Господа? Дай Бог,конечно,им здоровья,но после 60 надо нянчить внуков,и всё. Поэтому наша страна двигается по принципу: шаг вперёд,два шага назад. У руля любой страны должны находиться люди молодые,полные энергии.