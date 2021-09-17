Игорь Додон поздравил самого старшего депутата парламента с 82-летием

– Дорогой коллега, мы высоко ценим Вашу корректность, преданность и самоотверженность в каждодневном труде. Благодарим Вас за выполняемую работу по защите интересов жителей нашей страны. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов и много поводов для радости! Многая лета! – написал председатель Партии социалистов на своей странице в соцсети.