Игорь Додон поздравил с 85-летием почетного президента Шахматной федерации Молдовы (ФОТО, ВИДЕО)

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В качестве Президента Шахматной федерации Молдовы сегодня утром Игорь Додон встретился с Ионом Солонарь, одним из основателей Федерации, в настоящее время ее почетным президентом. Сегодня у него красивая дата – 85-летие.

Ион Солонарь – мастер спорта по шахматам, работает в этой области с 1981 года. Он привил любовь к шахматам очень многим детям, за что и был 15 раз назван лучшим детским тренером года. Он воспитал несколько поколений высококлассных шахматистов, многие из его воспитанников стали международными гроссмейстерами.

Солонарь активно участвует в консолидации Федерации, развитии национальной шахматной школы в Молдове, расширении сети районных спортивных клубов, популяризирует шахматы во всех регионах страны. За эти достижения прославленный тренер был награжден медалью «За гражданские заслуги» и Орденом Республики.

– С большим удовольствием поздравил гроссмейстера Иона Солонаря с днем рождения, пожелал ему здоровья и долгих лет жизни рядом с близкими. Выразил благодарность за его вклад в развитие шахмат в нашей стране, заверив в том, что буду и далее продвигать эту интеллектуальную игру в нашем обществе, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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