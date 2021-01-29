Игорь Додон поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Лидер ПСРМ выразил уважение и признательность за их благородную повседневную работу, за вклад в укрепление верховенства закона, защиту основных прав и свобод человека.

Он также подчеркнул важную роль, которую они играют в обеспечении объективного правосудия и верховенства закона, а также то, что общество полагается на ощутимые изменения в этой области и ожидает убедительных результатов.

– В прошлом году были предприняты значительные усилия для обеспечения развития прокуратуры как института с четким видением его компетенции, но я по-прежнему, как и при назначении генпрокурора в декабре 2019 года, считаю нужным указать на пять важнейших задач прокуратуры: искоренение коррупции в системе, недопущение политического вмешательства в работу ведомства, успешное расследование резонансных дел, недопущение внешнего вмешательства в работу ведомства – ни с Востока, ни с Запада, создание команды профессиональных и честных прокуроров с опытом работы в этой сфере. Эти пожелания остаются основополагающими и в дальнейшем. Поздравляю всех, кто стал частью профессии прокурора, в том числе и ветеранов прокуратуры! Желаю здоровья, благополучия, профессиональных достижений, а также умения продемонстрировать всему обществу ваши навыки, корректность и твердость духа в нелегком труде! – подытожил Додон.

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