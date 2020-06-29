Игорь Додон поздравил президента Туркменистана с днем рождения

Игорь Додон поздравил президента Туркменистана с днем рождения

Глава государства направил поздравительное послание Гурбангулы Бердымухамедову по случаю дня его рождения, пожелав ему доброго здоровья, счастья и долголетия. 

– Ваша плодотворная деятельность на посту главы государства и богатый политический опыт снискали Вам заслуженный авторитет в Туркменистане и за его пределами. С чувством глубокой признательности отмечаю Ваш весомый вклад в развитие молдо-туркменских отношений и установление высокого уровня двустороннего сотрудничества. Придаю большое значение дальнейшей активизации плодотворного взаимодействия в различных областях в интересах наших стран и народов, – отметил Игорь Додон. 

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