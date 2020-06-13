Игорь Додон поздравил президента Румынии с днём рождения

Глава государства направил поздравительное послание Клаусу Вернеру Йоханнису по случаю дня его рождения.
– Пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить уверенность в том, что существующие между нашими странами отношения дружбы и сотрудничества благодаря совместным усилиям будут динамично развиваться и укрепляться в русле плодотворного взаимодействия на благо обоих государств, – написал Игорь Додон.
Президент Молдовы поблагодарил румынский народ и Клауса Йоханниса лично за поддержку, оказываемую РМ в борьбе с распространением Covid-19. Он выразил уверенность в том, что общей целью наших стран является обеспечение безопасности и повышение благосостояния граждан.
– Заверяю вас в том, что Республика Молдова будет и впредь прилагать необходимые усилия для достижения этой общей цели в духе стратегического партнерства, установившегося между нашими государствами, – отметил Додон.
Он пожелал своему румынскому коллеге здоровья, радости, долгих лет и успехов в ответственной деятельности.
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В своё время,работая в сфере безопасности,курируимой плахатнюкм,за отказ участвовать в митинге,посвящённом-“Плаха-Отец,Брат,Сват,Благодетель и Господарь всех Молдован”,был уволен…Долго я искал справедливости,обращаясь и в организации по-правам Человека,и в штаб КПРФ…НО НАГЛАЯ И ЯВНАЯ ПОЛИТИЗАЦИЯ МОЕЙ ПРОБЛЕМЫ,СПОДВИГНУЛА МЕНЯ,ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЭТОЙ ИДЕИ…Ощущая…”мягое”давление и продолжительность безработицы,в 2014г,заставили меня,покинуть Родину,любимый и Родной Кишинёв. Люди!Я,как и многие из Вас,был одурманен и обманут ЛОЖЬЮ И ЛИЦЕМЕРИЕМ,Воронина и Ко.Даже когда Игорь,покинул КПРФ и создавал Партию Социалистов,я верил воронину и ходил,как многие из Вас,на митинги в его поддержку!Да,воронин,предал не только Людей,он,слил ВСЮ НАШУ,НЕКОГДА ПРОЦВЕТАЮЩУЮ МОЛДОВУ!Для меня,как и для многих из Вас,понимающих,КТО И ЧТО,ЭТОТ ГОПНИК-БЫДЛО плахотнюк,было совершенно удивительно и обескураживало,”дружба”Игоря и поклонение воронина,с и перед,плахой…Но время,расставило всё на свои места!воронин,породивший плаху,трепетал за свои,БАБЛО И РОЛЬ ВОЖДЯ ВОЖДЕЙ!… ДОДОН!?ЗНАЕТЕ,ДЛЯ ТОГО,ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОЗНАТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ ВРАГА,ИНОГДА,ПРИХОДИТСЯ ВНЕДРИТЬСЯ,В ЕГО ЛОГОВО!…Я,ВЕРЮ ИГОРЮ!МНОГИЕ ИЗ”ДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ”УЖЕ,БРЫЗГАЮТ ЖЕЛЧЬЮ,МОЛ,ГОД ДОДОНА-ПОЛНОЕ РАЗАЧАРОВАНИЕ В НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖДАХ!ПЛЮНЬТЕ ИМ В ЛИЦО!ЭТО-ПОДОНКИ,ЖЕЛАЮЩИЕ,ЧТО БЫ ЛЮДИ,БОДАЛИСЬ МЕЖДУ СОБОЙ,РЕВОЛЮЦИОНИРОВАЛИ…А ОНИ,В ЭТОЙ МУТНОЙ ВОДЕ,БУДУТ ДОБИВАТЬ И ВЫСАСЫВТЬ ПОСЛЕДНЕЕ,ИЗ СТРАНЫ!БЫСТРОТА,НЕОБХОДИМА ЛИШЬ ПРИ ЛОВЛЕ БЛОХ!ПОЧТИ 20,ЛОЖЬ И УЗУРПАЦИЯ ВЛАСТИ-ВОРОНИНА и Ко.ВЫВОД НА СЦЕНУ БАНДЮГАНА,КОТОРЫЙ В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ,КИНУЛ И САМОГО”ВОЖДЯ”…ЗА ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ,НАКОПИЛСЯ СТРАХ И УЖАС!НО ПОЙМИТЕ,ВАШЕ СОСТОЯНИЕ СЕЙЧАС,ЭТО КАК У ЧЕЛОВЕКА,КОТОРЫЙ ДОЛГО БОЛЕЛ,НАКОНЕЦ-ТО РЕШИЛСЯ НА ОПЕРАЦИЮ,ПРИ ЭТОМ НЕ ОСТОВЛЯЯ МЫСЛИ,ЧТО УМРЕТ.НО ПОСЛЕ БЛАГОПОЛУЧНОГО ИСХОДА,ДАЖЕ ЕЩЁ ШВЫ НЕ СНЯТЫ,А ВАМ,ХОЧЕТСЯ ПРЫГАТЬ,БЕГАТЬ И СКАКАТЬ!…Воронин энд ПлахаПРЕВРАТИЛИ СТРАНУ И ЛЮДЕЙ,В ХЛЕВ,С ТРЯСУЩИМИСЯ ОТ СТРАХА,А НЕ МЕНЯ ЛИ СЕГОДНЯ ЗАБЬЮТ,ЛЮДЕЙ!МНОГИЕ,ПРОСТО УЕХАЛИ!ГОД,ЭТО НЕ СРОК,ДЛЯ ТОГО,ЧТО БЫ ОСУЖДАТЬ,И УЖ ТЕМ БОЛЕЕ,СУДИТЬ!ЭТОТ ПОГАНЫЙ СОРНЯК,СО-ВСЕМИ ОТВЕТВЛЕННЫМИ КОРЕШКАМИ,ОДНОМУ,СЛОЖНО,ИСТРЕБИТЬ!НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА ПРОВОКАЦИИ!ПОДДЕРЖИТЕ ИГОРЯ!НЕ ДОВОДИТЕ СИТУАЦИЮ,КАК НА УКРАИНЕ!-ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА,ЛЮДИ КАК ВОЛКИ ДРУГ ДРУГУ…А ВСЕ “ПАТРИОТЫ”БАБЛО ДЕРБАНЯТ И СТРАНУ,ОПУСТИЛИ НИЖЕ ПЛИНТУСА!ЛЮДИ,Я ХОТЬ И РУССКИЙ,НО ПОВЕРЬТЕ НА СЛОВО,ТАК,КАК Я ЛЮБЛЮ СВОЙ КИШИНЁВ,СВОЮ МОЛДАВИЮ,ни плаха и Ко.ни воронин и Ко.,ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ,ТАК НЕ ЛЮБЯТ И НЕ ЖЕЛАЮТ ЕЙ ДОБРА И ПРОЦВЕТАНИЯ!УДАЧИ И УСПЕХОВ ИГОРЮ,В ЕГО НАЧИНАНИЯХ!А ВАМ,ЗЕМЛЯКИ-РАЗУМА И ЧИСТОТЫ ПОМЫСЛОВ!