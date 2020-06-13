Игорь Додон поздравил президента Румынии с днём рождения

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Глава государства направил поздравительное послание Клаусу Вернеру Йоханнису по случаю дня его рождения.

– Пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить уверенность в том, что существующие между нашими странами отношения дружбы и сотрудничества благодаря совместным усилиям будут динамично развиваться и укрепляться в русле плодотворного взаимодействия на благо обоих государств, – написал Игорь Додон.

Президент Молдовы поблагодарил румынский народ и Клауса Йоханниса лично за поддержку, оказываемую РМ в борьбе с распространением Covid-19. Он выразил уверенность в том, что общей целью наших стран является обеспечение безопасности и повышение благосостояния граждан.

– Заверяю вас в том, что Республика Молдова будет и впредь прилагать необходимые усилия для достижения этой общей цели в духе стратегического партнерства, установившегося между нашими государствами, – отметил Додон.

Он пожелал своему румынскому коллеге здоровья, радости, долгих лет и успехов в ответственной деятельности.

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