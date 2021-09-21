Игорь Додон поздравил премьера и народ Армении с 30-летием независимости страны

Игорь Додон поздравил премьера и народ Армении с 30-летием независимости страны

От Партии социалистов и от себя лично Игорь Додон поздравил председателя партии «Гражданский договор», премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с 30-летием независимости этой страны.

– Желаю народу Армении мира, стабильности, процветания и развития и выражаю надежду на то, что в это сложное для страны время руководству Армении удастся найти правильные решения проблем во внутренней и внешней политике, – написал председатель ПСРМ на своей странице в соцсети.

При этом он выразил уверенность в том, что нашим странам удастся сохранить и укрепить дружеские межгосударственные связи на благо народов Молдовы и Армении.

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