Игорь Додон поздравил Патриарха Кирилла с юбилеем

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Игорь Додон сердечно поздравил Его Святейшество, Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с 75-летним юбилеем. Вся его жизнь неразрывно связана со служением Богу и Церкви, с проповедью Слова Божьего, с отстаиванием традиционных ценностей, с усилиями по сохранению единства православного мира, отметил председатель ПСРМ.

– Деятельность Его Святейшества приобретает особое значение в сегодняшней ситуации, когда определенные влиятельные силы насаждают разрушительную антихристианскую, антигуманную идеологию, разрушают семью как основу любого человеческого общества, внедряют культ разврата и наживы. Мы становимся свидетелями настойчивых попыток внести раздор в православный мир, разрушить единую Православную Церковь, стравить между собой православные народы. Позиция Патриарха Кирилла находит всецелую поддержку среди подавляющего большинства молдавского народа, сохраняющего верность Церкви Христовой. От лица всех верующих нашей страны желаю Патриарху крепкого здоровья и продолжения трудов на благо нашей Церкви, – написал Додон на своей странице в соцсети.

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