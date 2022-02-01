Игорь Додон поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Додон отметил, что деятельность патриарха Кирилла в качестве Предстоятеля одной из крупнейших православных церквей мира открыла новую эпоху в истории мирового Православия.

– Вы по праву являетесь одним из наиболее авторитетных духовных лидеров всего мира. Миллионы людей по всему миру слушают Ваши пастырские проповеди, находят в них слова утешения и поддержки. Ваша деятельность крайне важна в сегодняшней ситуации, когда мир стоит на грани новой катастрофы, когда силы зла пытаются внести раскол в мировое Православие и стравить между собой православные народы. Хочу Вас заверить, что молдавский народ сохранит православную веру, как хранили её наши деды и прадеды на протяжении многих веков. Желаю Вам, Святейший Владыка, крепкого здоровья, долголетия и жизненных сил в Вашем нелёгком служении на благо нашей Православной Церкви, – написал почётный председатель ПСРМ, председатель Молдавско-Российского Делового Союза на своей странице в соцсети.