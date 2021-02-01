Игорь Додон поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

“На протяжении двенадцати лет Вы являетесь Предстоятелем Русской Православной Церкви. Каждый день Вашего служения исполнен заботы о единстве Церкви Христовой, о прихожанах и монашестве, о мировом Православии”, – отметил председатель ПСРМ.
Игорь Додон подчеркнул, что в течение этих двенадцати лет патриарх Кирилл показал себя сторонником борющейся Церкви, которая активно отстаивает в социальном и медийном пространстве вечные Христовы истины.
– Именно сегодня, когда на наших глазах происходит глумление над христианской моралью и традиционными ценностями народов христианского мира, Ваше слово вдохновляет миллионы верующих людей во всём мире. От лица всех православных христиан Молдовы желаю Вам крепкого здоровья и жизненных сил, необходимых Вам в Вашем нелегком служении. Хочу Вас заверить, что народ нашей страны навсегда сохранит верность Православной Церкви, которая оберегала и вдохновляла его на протяжении многих веков! – отметил он.
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