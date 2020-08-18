Игорь Додон поздравил митрополита Владимира с днем рождения (ФОТО)

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Во вторник свой день рождения отмечает высокопреосвященнейший митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир. Трудно оценить ту роль, которую владыка Владимир сыграл в возрождении Православия на нашей земле, в укреплении Церкви, в сохранении гражданского мира и традиционных ценностей, отметил на своей странице в соцсети глава государства.

В течение 31 года митрополит Владимир стоит во главе Молдавской митрополии. С его именем связано духовное возрождение Молдовы и восстановление Церкви: строительство тысяч храмов, возрождение древних монастырей, которые стали центрами паломничества многих тысяч верующих людей, благотворительная и просветительская деятельность, подчеркнул Игорь Додон.

– Православная Церковь – это краеугольный камень молдавской государственности, душа и сердце народа Молдовы. По всем социологическим опросам, проводимым в течение более 10 лет, Церковь была и остаётся наиболее авторитетным общественным институтом в нашей стране. И в этом немалая заслуга её кормчего, митрополита Владимира, – отметил он.

Молдавская митрополия является неотъемлемой частью Русской Православной Церкви. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир является постоянным членом Синода Русской Православной Церкви, добавил президент.

– Я, как и высокопреосвященнейший владыка Владимир, убеждён в необходимости сохранения самых крепких духовных связей с Россией и другими странами православного мира. Уважаемый Владыка Владимир, позвольте поблагодарить Вас за Ваши многолетние труды. Желаю Вам крепкого здоровья и продолжения деятельности на благо Православной Церкви Молдовы, – подытожил он.

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