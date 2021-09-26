Игорь Додон поздравил экономистов с профессиональным праздником

Профессия экономиста особенно важна для развития государства. Эта работа требует умения правильно оценивать ситуацию, основываясь на конкретных цифрах и фактах; принимать быстрые, но экономически обоснованные решения и реализовывать стратегии, которые привели бы к положительному изменению экономической ситуации, отметил председатель ПСРМ.
– Я твердо убежден, что экономисты нашей страны справятся с вызовами, спровоцированными внешними и внутренними экономическими кризисами, и сделают всё возможное для обеспечения процветания национальной экономики и повышения благосостояния населения. Ведь Молдове как никогда нужны такие специалисты. По случаю профессионального праздника желаю вам уверенности в своих силах, проницательности для преодоления кризисного периода, который сейчас переживает не только национальная, но и мировая экономика. Желаю вам также новых достижений на благо молдавского народа, – написал Додон на своей странице в соцсети.
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