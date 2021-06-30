Игорь Додон поздравил Иона Чебана с днём рождения

Игорь Додон поздравил Иона Чебана с днём рождения
Председатель ПСРМ направил самые искренние и теплые поздравления мэру Кишинёва Иону Чебану по случаю дня его рождения. “Ион Чебан – член нашей команды и первый мэр Кишинева, выдвинутый левой партией”, – подчеркнул Игорь Додон. 

– Мы гордимся тем, что благодаря проводимой им политике, профессионализму и настойчивости, которые он демонстрирует, столица добилась значительного прогресса и преобразований во всех сферах развития, направленных на повышение благосостояния ее жителей. Желаю ему крепкого здоровья, уверенности в себе, реализации всех чаяний и успехов в его ответственной работе. С днём рождения! – написал Додон на своей странице в соцсети. 
“Аргументы и факты в Молдове” присоединяются к поздравлению и пожеланиям.

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