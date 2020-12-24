Игорь Додон поздравил Ильхама Алиева с днём рождения

– Убежден, что Ваша многогранная деятельность на посту президента будет в полной мере служить делу укрепления независимости и повышения экономического потенциала Азербайджана во имя процветания его трудолюбивого народа. Выражаю надежду, что традиционные отношения дружбы, сотрудничества и взаимопонимания, связывающие наши страны многие годы, будут и впредь крепнуть и всесторонне развиваться в конструктивном русле. Пользуясь приятной возможностью, позвольте еще раз от всей души поздравить Вас и пожелать Вам и Вашей большой семье счастья, мира и добра, – говорится в поздравительном послании.