Игорь Додон поздравил граждан со Святой Троицей

0

Сегодня православные верующие отмечают Святую Троицу или Пятидесятницу, именуемую также в народе Великим Воскресеньем. Этот праздник знаменует сошествие Святого Духа в виде языков пламени над святыми апостолами и является самым старым христианским праздником наряду с Пасхой – его отмечают со времен апостолов. Кроме того, Троица считается днем создания первой христианской общины, ядра будущей Церкви.

По традиции, верующие в этот день украшают дома и церкви ветвями липы, ореха, тополя или дуба, символизирующими языки пламени, сошедшие на учеников Христа.

– По случаю этого большого праздника искренне поздравляю всех наших сограждан и особенно жителей городов и сёл, отмечающих сегодня храмовый праздник, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.