Игорь Додон поздравил граждан с Вознесением

– Сегодня во многих церквях и монастырях отмечается храмовый праздник, и по этому случаю я передаю сердечные поздравления священнослужителям и прихожанам, а также всем жителям страны. Желаю душевного спокойствия и здоровья. Христос вознёсся на небо! – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.