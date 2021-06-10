Игорь Додон поздравил граждан с Вознесением

Православные верующие празднуют сегодня Вознесение Господне. Этот день знаменует Вознесение Иисуса Христа на небо через 40 дней после Его воскрешения из мёртвых, поэтому считается таким же важным, как сама Пасха.
– Сегодня во многих церквях и монастырях отмечается храмовый праздник, и по этому случаю я передаю сердечные поздравления священнослужителям и прихожанам, а также всем жителям страны. Желаю душевного спокойствия и здоровья. Христос вознёсся на небо! – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.
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