Игорь Додон поздравил граждан с Успением Пресвятой Богородицы

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Сегодня Православная Церковь отмечает Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник венчает окончание Успенского поста.

В этот день Пресвятая Дева Мария закончила свою земную жизнь, но у людей появился Небесный Защитник. С этим днём, считающимся границей между летом и зимой, связаны многие традиции, обычаи и суеверия.

Сердечно поздравляю всех жителей, а также людей, которые сегодня отмечают день ангела. Пусть Дева Мария, чьим именем они наречены, защищает их и ведёт по жизненному пути. Желаю всем жителям нашей страны здоровья, благополучия и покровительства Пресвятой Богородицы! – написал Додон на своей странице в соцсети.

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