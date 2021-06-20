Игорь Додон поздравил граждан с Троицей

Сегодня, в 50-й день после Светлого Христова Воскресенья, православные верующие отмечают Святую Троицу, которую называют также Пятидесятницей. Это один из двунадесятых праздников, он символизирует сошествие Святого Духа на апостолов и день создания первой христианской общины, ядра будущей Церкви.