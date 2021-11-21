Игорь Додон поздравил граждан с Собором Святых Архангелов Михаила и Гавриила

Православная церковь празднует сегодня Собор Святых Архангелов Михаила и Гавриила и Всех Сил Небесных бесплотных. Святые Архангелы Михаил и Гавриил известны как предводители сонма небесных сил, защитники людей на протяжении их жизни и путеводители их душ в рай.
Христианская традиция гласит, что архангел Михаил владеет ключами от рая, является выдающимся борцом с дьяволом и бдит у изголовья кровати больного, а архангел Гавриил приносит добрые вести.
– По этому случаю передаю искренние поздравления тем, в чьих населённых пунктах сегодня отмечается храмовый праздник. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и помощи архангелов во всех добрых делах. Многая лета всем наречённым именами Святых Архангелов Михаила и Гавриила! – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.
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