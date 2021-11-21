Игорь Додон поздравил граждан с Собором Святых Архангелов Михаила и Гавриила

– По этому случаю передаю искренние поздравления тем, в чьих населённых пунктах сегодня отмечается храмовый праздник. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и помощи архангелов во всех добрых делах. Многая лета всем наречённым именами Святых Архангелов Михаила и Гавриила! – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.