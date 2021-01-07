Игорь Додон поздравил граждан с Рождеством

Игорь Додон поздравил граждан с Рождеством
Сегодня большинство наших граждан отмечает самый важный религиозный праздник зимы – Рождество Христово. Игорь Додон обратился к гражданам с посланием по этому поводу.  

Пусть дух Рождественского праздника принесет нам радость и спокойствие в наши души и в семьи, пусть дарует нам новые надежды в завтрашний день, осветит наши души и поддержит в добрых делах, которые мы желаем совершить. Пусть наши мысли в эти дни будут и о скорбящих – поможем им и принесем исцеление. От имени моей семьи передаю вам самые теплые поздравления и пожелания счастливых праздников, осененных добрыми мыслями. Счастливого и светлого Рождества всем! – пожелал он. 

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Комментарии (1)

  1. Спасибо за поздравления! И Вам того же!
    А вот тарифы на отопление так и не были снижены, хотя газ подешевел!
    Термоэлектрика душит нас! Сами получают запредельные зарплаты от 50 тыс. леев и выше, а нас гнобят!
    ЖЭКи так и не принимают заявления на 40% скидку, хотя уже прошли праздники!
    Отвечают, что нет указаний из примарии!

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