Игорь Додон поздравил граждан с Рождеством

Пусть дух Рождественского праздника принесет нам радость и спокойствие в наши души и в семьи, пусть дарует нам новые надежды в завтрашний день, осветит наши души и поддержит в добрых делах, которые мы желаем совершить. Пусть наши мысли в эти дни будут и о скорбящих – поможем им и принесем исцеление. От имени моей семьи передаю вам самые теплые поздравления и пожелания счастливых праздников, осененных добрыми мыслями. Счастливого и светлого Рождества всем! – пожелал он.