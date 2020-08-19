Игорь Додон поздравил граждан с Преображением Господним

Игорь Додон поздравил граждан с Преображением Господним

Сегодня православные христиане празднуют Преображение Господа нашего Иисуса Христа. Это один из двенадцати важнейших церковных праздников. Он напоминает нам о чуде, которое произошло на горе Фавор. Апостолы, узревшие Иисуса Христа в преображенном облике, уверовали, что Он есть Сын Божий.

– С празднованием Преображения Господня связана традиция освящения нового урожая винограда, яблок и других плодов. Издревле этот праздник особо почитался в нашей стране. В честь Преображения Господня освящены многие церкви в городах и селах Молдовы. По случаю прекрасного праздника сердечно поздравляю всех граждан нашей страны, желаю мира и благополучия, – отметил президент. 

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